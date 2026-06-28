فرق الإطفاء تسيطر على حريق غابات في ولاية موغلا غرب تركيا

أنقرة-سانا

تمكنت فرق الإطفاء التركية اليوم الأحد، من السيطرة على حريق غابات، في قضاء “سيديكمر” التابع لولاية موغلا غرب البلاد.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن الحريق اندلع في منطقة حرجية بمنطقة “غولبنت” لأسباب لم يتم تحديدها، وعلى الفور هرعت فرق تابعة للمديرية العامة للغابات إلى الموقع عقب تلقي البلاغ، موضحة أنه شارك في عمليات إخماد النيران جواً طائرة إطفاء و3 مروحيات، في حين دعم جهود الإطفاء براً 10 سيارات إطفاء غابات و5 صهاريج مياه، إضافة إلى عدد من الآليات والمعدات الثقيلة.

وعقب السيطرة على الحريق، بدأت الفرق المعنية أعمال التبريد في المناطق المتضررة لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً للكشف عن ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

وتشهد تركيا اندلاع العديد من حرائق الغابات سنوياً، حيث يُعزى نحو 96% منها إلى الأنشطة البشرية، وتتزايد هذه الحرائق عادة خلال فصل الصيف بفعل موجات الحر الشديدة والجفاف، حيث تكافح السلطات التركية لإخمادها باستخدام عشرات الطائرات والمروحيات والمركبات وآلاف عناصر الإطفاء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن تركيا تبذل جهوداً جبارة في إطفاء حرائق الغابات من الجو والبر.