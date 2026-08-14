إصابة شخص وفقدان 7 آخرين جراء تسربٍ للغاز في منجم للفحم وسط الصين

بكين-سانا

أصيب شخص وفُقِد سبعة آخرون جراء حادث تسرب للغاز في منجم للفحم بمقاطعة ‏هونان وسط الصين اليوم الجمعة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن إدارة الطوارئ المحليّة قولها: إنّ التحقيقات ‏الأولية تشير إلى أنّ 52 شخصاً كانوا يعملون داخل المنجم الواقع في مدينة ليانيوان ‏بالمقاطعة عندما حدث تسربٌ للغاز، مشيرة إلى أن شخصاً أصيب جراء الحادث فيما ‏تمكن 44 منهم من الخروج من المنجم بأمان، ولايزال سبعة في عداد المفقودين.‏

وأوضحت الإدارة أن فرق الإنقاذ والكوادر الطبية سارعت إلى موقع الحادث لتنفيذ ‏عمليات الإنقاذ، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.‏

وفي الـ 29 من شهر حزيران الماضي، ‌‎أصيب 8 أشخاص، وفقد 3 آخرون جراء ‏انفجار طال مبنىً سكنياً في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينغ شمال ‏شرق الصين، ‏اشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز مسال بحسب سلطات الإطفاء في المدينة.‏

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