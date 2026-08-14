إصابة شخص وفقدان 7 آخرين جراء تسربٍ للغاز في منجم للفحم وسط الصين

بكين-سانا
أصيب شخص وفُقِد سبعة آخرون جراء حادث تسرب للغاز في منجم للفحم بمقاطعة هونان وسط الصين اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن إدارة الطوارئ المحليّة قولها: إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ 52 شخصاً كانوا يعملون داخل المنجم الواقع في مدينة ليانيوان بالمقاطعة عندما حدث تسربٌ للغاز، مشيرة إلى أن شخصاً أصيب جراء الحادث فيما تمكن 44 منهم من الخروج من المنجم بأمان، ولايزال سبعة في عداد المفقودين.
وأوضحت الإدارة أن فرق الإنقاذ والكوادر الطبية سارعت إلى موقع الحادث لتنفيذ عمليات الإنقاذ، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.
وفي الـ 29 من شهر حزيران الماضي، أصيب 8 أشخاص، وفقد 3 آخرون جراء انفجار طال مبنىً سكنياً في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، اشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز مسال بحسب سلطات الإطفاء في المدينة.