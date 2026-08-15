إنتر ميلان يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي الإنكليزي دجيد سبينس

photo 2026 08 15 21 35 38 إنتر ميلان يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي الإنكليزي دجيد سبينس

روما-سانا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسمياً مع اللاعب الإنكليزي دجيد سبينس قادماً من صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح إنتر ميلان في بيان رسمي أن سبينس، المولود عام 2000، انضم إلى صفوف الفريق بشكل نهائي قادماً من توتنهام، بعدما وقع عقداً يمتد حتى 30 حزيران 2031.

وسبق لسبينس خوض تجربة في الدوري الإيطالي مع جنوى عام 2024 وقدم خلالها مستويات مميزة، قبل أن ينتقل إلى توتنهام ويبدأ مشواره مع الفريق في الدوري الإنكليزي خلال موسم 2024-2025.

كما نجح سبينس في حجز مكانه ضمن صفوف منتخب إنكلترا، وأصبح من العناصر الأساسية في حسابات المدرب توماس توخيل، وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وتوج سبينس مع توتنهام بلقب الدوري الأوروبي، كما حصل مع منتخب إنكلترا على الميدالية البرونزية في كأس العالم.

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