منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار جمهورية ناورو افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار جمهورية ناورو افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وشددت الأمانة العامة للمنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، على رفضها المطلق لهذا القرار غير القانوني، مشيرة إلى أنه يشكل خرقاً للقرارات الدولية ولا سيما قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يؤكدان بطلان جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني والديموغرافي، ويدعوان الدول والبعثات الدبلوماسية إلى الامتناع عن التواجد في المدينة المحتلة.



ودعت الأمانة العامة حكومة جمهورية ناورو إلى التراجع عن هذا القرار والالتزام بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ودعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.



وكان نائب رئيس ناورو ليونيل إنيجيما أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار عقب اتفاق توصل إليه الجانبان خلال اجتماع عقد في حزيران الماضي في دولة فيجي.



وتعد ناورو، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، واحدة من أصغر دول العالم، إذ لا تتجاوز مساحتها 21 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.