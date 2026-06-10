“الناتو” يؤكد الدور الحاسم لإمدادات الطاقة في دعم قدرات الردع والدفاع

بروكسل-سانا

أكد حلف شمال الأطلسي “ناتو” على الدور الحاسم لإمدادات الطاقة والوقود في دعم قدرات الردع والدفاع للحلف.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن نائبة الأمين العام لحلف “الناتو” رادميلا شيكيرينسكا قولها في كلمة لها أمام مؤتمر”Fuels Europe” السنوي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء: إن “الدفاع يعتمد على الوصول الآمن إلى الوقود والطاقة” مشددة على “أهمية ضمان بقاء سلاسل إمدادات الوقود آمنة ومرنة وقادرة على دعم العمليات العسكرية في أوقات الأزمات”.

ودعت شيكيرينسكا إلى “ضرورة الحد من نقاط الضعف الإستراتيجية وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة” مشيرة إلى أن “التعاون الوثيق بين قطاعي الدفاع والطاقة لا يزال أساسياً لتعزيز أمن الحلفاء وقدرتهم على الصمود”.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط ‏الماضي، فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز الذي ‏يمرّ منه في الظروف العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط، أي ‏نحو 20 مليون برميل يومياً‎.‎