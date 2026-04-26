رئيس كوريا الجنوبية يدين حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء في واشنطن بحضور ترامب

أدان رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الأحد، حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن العنف السياسي يشكل تهديداً خطيراً للنظام الديمقراطي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن لي قال في منشور على منصة “إكس”: إن العنف السياسي “يقوّض أسس الديمقراطية”، ويقع خارج أي إطار مقبول، مشدداً على أن الحكومة الكورية “تدين بشدة جميع أشكال العنف والتطرف التي تمس قيم الديمقراطية وسيادة القانون”.

وأضاف لي: إنه يشعر بـ”صدمة بالغة” إزاء الحادث الذي وقع خلال فعالية مخصصة لتأكيد دور الصحافة وحرية التعبير، معتبراً أن وقوع مثل هذه الحوادث أمر “مؤسف للغاية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين قد أُجلوا مساء أمس من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون بواشنطن، عقب سماع إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية، وأن مشتبهاً به قد أوقف.