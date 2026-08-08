‏ينطلق في 15 آب .. ثقافة حماة تستعد لاستقبال مهرجان صيف سوريا ‏بفعاليات متنوعة

حماة-سانا‏

تواصل مديرية الثقافة بحماة استعداداتها لاستضافة مهرجان صيف سوريا ‏المقرر انطلاقه في الـ15 من آب الجاري عبر برنامج ثقافي وفني وتفاعلي ‏يستهدف مختلف الفئات العمرية، ولا سيما الأطفال والعائلات.‏

تحضيرات متكاملة لتجربة ثقافية جديدة ‏

رئيس دائرة ثقافة الطفل في المديرية عبد الغفور رمضان أوضح في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم السبت أن معظم التحضيرات اللوجستية والفنية ‏أُنجزت، وشملت تجهيز مواقع الفعاليات بأنظمة الصوت والإضاءة، وتأمين ‏مستلزمات الورش والأنشطة، والتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية لضمان ‏سير البرنامج بالشكل المطلوب.‏

وأشار رمضان إلى أن المهرجان يقام للمرة الأولى كتجربة ثقافية جديدة ‏ستخضع للتقييم بعد اختتامها، تمهيداً لبحث إمكانية اعتمادها بصورة دورية، ‏مبيناً أن الهدف منها تعزيز حضور المؤسسات الثقافية وترسيخ الثقافة ‏بوصفها جزءاً أساسياً من الحياة المجتمعية من خلال أنشطة فنية وتربوية ‏وترفيهية هادفة.‏

فعاليات ثقافية متنقلة ‏

وبيّن رمضان أن فعاليات المهرجان لن تقتصر على مدينة حماة، بل ستنتقل ‏إلى عدد من مدن وبلدات المحافظة، إذ تستضيف حديقة أم الحسن فعاليات ‏الأيام الثلاثة الأولى، قبل انتقال البرنامج إلى المراكز الثقافية في مصياف ‏وسلمية ومحردة والسقيلبية، على أن يختتم في مركز بشنين الثقافي.‏

ولفت إلى أن توزيع الفعاليات على مناطق المحافظة يمكّن أكبر عدد من ‏الأهالي من حضور المهرجان ، ويسهم في إيصال الأنشطة الفنية والمعرفية ‏إلى المدن والبلدات، وإعادة الحيوية إلى المراكز الثقافية الفرعية، بما يحقق ‏انتشاراً ثقافياً وفنياً أكثر توازناً.‏

وأوضح أن المراكز الثقافية تشكل الركيزة الأساسية لتنفيذ البرنامج من ‏خلال استضافة الأنشطة وتنظيم الفعاليات اليومية واستقبال المشاركين، ‏بالتوازي مع سعي المديرية لاستضافة أدباء وفنانين ومثقفين من ‏محافظات أخرى بهدف إثراء المهرجان وتبادل الخبرات.‏

عروض وورش ومسابقات لاكتشاف مواهب الأطفال

ويتضمن حفل افتتاح المهرجان عروضاً مسرحية للأطفال، ومسابقات ثقافية ‏وترفيهية، وفقرة إنشاد ولقاءً شعرياً، إضافة إلى تخصيص أركان للرسم على الوجوه ‏والأعمال اليدوية والكتب والقرطاسية والمأكولات الشعبية.‏

ويشمل البرنامج خلال الأيام التالية عروضاً مسرحية وتفاعلية، وورشاً ‏للرسم والأشغال اليدوية، وأمسيات موسيقية وشعرية، وقراءات قصصية ‏ومعارض فنية، إلى جانب أنشطة علمية وتوعوية ومسابقات وجوائز ‏تشجيعية للأطفال.‏

كما يشارك في المهرجان عدد من الفرق الموسيقية المحلية، ويتضمن أنشطة ‏تعليمية ومحاضرات وجلسات حوارية، وفعاليات لاكتشاف مواهب الأطفال ‏وتنمية قدراتهم، فضلاً عن معارض للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.‏

خطط ميدانية لتوسيع الحضور الثقافي

وحول التحديات التنظيمية، أشار رمضان إلى أن تعدد مواقع الفعاليات ‏وتفاوت إمكاناتها شكّلا أبرز التحديات، وتم التعامل معهما عبر تشكيل فرق ‏ميدانية متنقلة وإعداد خطط تشغيلية تتناسب مع كل موقع، إضافة إلى اتخاذ ‏إجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة وضمان استمرار ‏الأنشطة وفق البرنامج المقرر.‏

ودعا رمضان أهالي محافظة حماة إلى حضور فعاليات المهرجان ‏واصطحاب أطفالهم للاستفادة من برامجه الثقافية والفنية، مؤكداً أنه يشكل ‏مساحة للإبداع والمعرفة وتعزيز الحضور الثقافي في مختلف مناطق ‏المحافظة.‏

يذكر أن مهرجان صيف سوريا في حماة يستمر حتى 24 آب الجاري.‏