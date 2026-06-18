هيغسيث يعلن مراجعة شاملة لتموضع القوات الأمريكية في أوروبا

بروكسل-سانا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل: إن المراجعة ستبحث حجم وتموضع القوات الأمريكية في القارة، مشيراً إلى إمكانية إنجازها في فترة أقصر.

وبحسب تقارير أوردتها فرانس برس أمس الأربعاء، تعتزم الولايات المتحدة خفض جزء من قدراتها العسكرية المخصصة للحلف، بما يشمل تقليص عدد الطائرات المقاتلة والقاذفات الاستراتيجية، وسحب بعض الأصول البحرية، مثل حاملة طائرات وغواصات كانت مخصصة لخطط الناتو.

وأشارت التقارير إلى أن مسألة وجود نحو 80 ألف جندي أمريكي في أوروبا لا تزال غير محسومة بشكل نهائي، وسط تصريحات متباينة من مسؤولين أمريكيين بشأن حجم التعديلات المرتقبة.

وتدعو واشنطن منذ سنوات الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليص اعتمادها على القدرات العسكرية الأمريكية، مع استمرار التزامها السياسي والعسكري ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.