الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

أبو ظبي-سانا‏

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ‏ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون ‏الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية ‏الشاملة بين البلدين.‏

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين أكدا خلال جلسة محادثات ‏عقدت في أبو ظبي، حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع ‏مجالاتها بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية المستدامة لشعبيهما.‏

واستعرض الطرفان تطور العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد ‏والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء ‏الاصطناعي.‏

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ‏ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط ‏وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة ‏والاقتصاد العالمي.‏

وجدد رئيس الوزراء الهندي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ‏دولة الإمارات، مؤكداً رفض الهند أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد أمنها ‏واستقرارها.‏

وتعرضت عدة دول عربية من بينها الإمارات منذ اندلاع الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً ‏مادية بالبنى التحتية.‏