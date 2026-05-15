الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

أبو ظبي-سانا
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين أكدا خلال جلسة محادثات عقدت في أبو ظبي، حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية المستدامة لشعبيهما.
واستعرض الطرفان تطور العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وجدد رئيس الوزراء الهندي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، مؤكداً رفض الهند أي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد أمنها واستقرارها.
وتعرضت عدة دول عربية من بينها الإمارات منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.