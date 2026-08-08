كشافة حمص تطلق حملة للتوعية المرورية بالتعاون مع فرع المرور

حمص-سانا

أطلقت مفوضية حمص في كشاف سوريا، اليوم السبت، حملة توعية مرورية، بالتعاون مع فرع المرور، بهدف تعزيز الالتزام بقواعد السير والحد من الفوضى والحوادث، وذلك بمشاركة عدد من الأفواج الكشفية في التقاطعات الرئيسية بمدينة حمص.

وأوضح قائد فريق كشاف فوج العاصي في مفوضية حمص معتصم الحسامي في تصريح لـ سانا، أن الحملة تستهدف المشاة ومختلف أنواع المركبات، وتركز على التوعية بأهمية الالتزام بالإشارات الضوئية، واستخدام ممرات المشاة، وعدم الوقوف أمامها، إضافة إلى التعاون مع عناصر فرع المرور لتنظيم حركة السير.

لافتات توعوية لاحترام قوانين السير

وأشار الحسامي إلى أن المشاركين قدموا إرشادات للسائقين حول ضرورة إعطاء الأولوية للمشاة عند ممراتهم، كما تضمنت التوعية سائقي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالخوذة والحصول على شهادة قيادة، وعدم زيادة عدد الركاب عن المسموح به، إضافة إلى التأكيد على أهمية تجهيز السيارات بوسائل السلامة الأساسية.

وبيّن أن دور الكشافين تمثل بمساعدة عناصر المرور في تنظيم حركة المشاة والمركبات عند التقاطعات، وتنبيه السائقين إلى عدم تجاوز ممرات المشاة، وحث المواطنين على الالتزام بالقواعد المرورية، فيما حمل الأشبال والزهرات لافتات توعوية تضمنت رسائل تحث على احترام قانون السير.

مشاركة الأطفال بحملة التوعية

ولفتت المشاركة روح صفر، إلى أن مشاركتها في الحملة تأتي بهدف توعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السير، فيما نوه محمد كولكو بمشاركة الأطفال في الحملة، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في نشر الوعي المروري، وتشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد السير.

وتأتي الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المرورية والفعاليات المجتمعية والكشفية، ونشر ثقافة الالتزام بقواعد السير، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية المشاة ومستخدمي الطريق.