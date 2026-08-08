إعادة ضخ مياه الشرب إلى قطاع حوايج ذياب شامية في دير الزور بعد انقطاع دام 12 عاماً

photo 2026 08 08 17 16 47 إعادة ضخ مياه الشرب إلى قطاع حوايج ذياب شامية في دير الزور بعد انقطاع دام 12 عاماً

دير الزور-سانا

أعادت كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور اليوم السبت ضخ مياه الشرب إلى قطاع حوايج ذياب شامية بعد انقطاع استمر نحو اثني عشر عاماً، لتصل المياه مجدداً إلى أكثر من مئتي منزل كانت محرومة من الخدمة طوال السنوات الماضية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة إعادة تأهيل شبكات المياه في المحافظة وريفها، وتحسين واقع الإمداد المائي في التجمعات السكنية التي شهدت تضرراً كبيراً خلال سنوات الثورة، بما يعزز استقرار وصول المياه للأهالي.

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة ضخ المياه تمثل خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى واحد من القطاعات الحيوية في المنطقة، واستعادة الخدمات الأساسية في التجمعات التي تعرضت لأضرار واسعة.

وكانت الشركة أطلقت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، مطلع العام الحالي مشروعاً لإعادة تأهيل شبكات المياه واستبدالها في المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي وضمان وصول المياه إلى الأهالي بصورة منتظمة.

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