إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال وهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب 10 فلسطينيين اليوم، في هجمات متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: “إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لشابين قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد ساعات من إصابة شاب ثالث وفلسطيني خمسيني من مدينة جنين في الموقع نفسه.

وفي مدينة أريحا، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شابين خلال اقتحام منزل في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى إصابته في ساقيه.

وفي اعتداءات نفذها مستوطنون، أُصيب ثلاثة فلسطينيين جراء تعرضهم للضرب بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم.

ويواصل المستوطنون، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد اعتداءاتهم المنظمة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى فرض واقع استيطاني بالقوة، وتضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى التهجير القسري عن منازلهم وأراضيهم في ظل صمت دولي على هذه الانتهاكات.