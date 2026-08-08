انفجار مسيّرة قرب خط غاز في بلغاريا

صوفيا-سانا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي لبلغاريا صباح اليوم السبت، وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا، دون وقوع إصابات.

وقال راديف في مقطع فيديو نشرته الحكومة البلغارية عبر موقعها على “فيسبوك”: إن الطائرة المسيّرة انفجرت بالقرب من معبر كاردام الحدودي مع رومانيا، الواقع قرب البحر الأسود شمال شرق البلاد، وعلى بعد نحو ألف متر من محطة ضخ للغاز تابعة لخط أنابيب “ترانس-بالكان”.

ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار في محطة ضخ الغاز أو خط الأنابيب جراء الانفجار.

وتعيش أوروبا منذ أشهر حالة استنفار بعد سلسلة من حوادث تحليق المسيّرات داخل أجواء الناتو، ما دفع القادة الأوروبيين إلى الاتفاق على إنشاء جدار للمسيّرات، بهدف تعزيز رصدها واعتراضها عند اختراق المجال الجوي.