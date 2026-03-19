السعودية: اعتراض وتدمير 8 مسيّرات فوق الرياض والمنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 8 مسيّرات في الرياض، والمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: تمكنت الدفاعات الجوية صباح اليوم من اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيّرة فوق الرياض والمنطقة الشرقية في حوادث منفصلة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حيث تواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية.