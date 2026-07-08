ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3685 وفاةً

كاراكاس-سانا



ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران الماضي إلى

3685 وفاةً، وفق أحدث بيانات ‏رسمية صدرت اليوم‎ ‎الأربعاء.



ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للحصيلة الرسمية بوفاة 3685 شخصاً، و16ألفاً و740جريحاً.



من جهتها قدرت الأمم المتحدة أن عدد المفقودين قد يصل إلى 50 ألفاً، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف.



وأكدت رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في كلمة بمناسبة الذكرى 215 للاستقلال، فاعلية ‏الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإغاثة المتضررين وتجاوز آثار الزلزالين، موضحة أنه تم نشر قوات الأمن ‏بشكل فوري في المناطق المنكوبة، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء وحدة عسكرية جديدة متخصصة للتعامل مع حالات ‏الطوارئ والكوارث‎.‎



وكان زلزالان قويان تجاوزت شدتهما سبع درجات ضربا فنزويلا في الـ24 من حزيران، وأسفرا عن انهيار عشرات ‏المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس‎.‎