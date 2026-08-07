“أدنوك” تعزز أسطولها ب 11 ناقلة جديدة للغاز وخام النفط

أبوظبي/7/8/2026/سانا

أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” الإماراتية اليوم الجمعة، استحواذها على 11 ناقلة تشمل خمس ناقلات غاز عملاقة وست ناقلات نفط خام عملاقة، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشركة قولها: إن الصفقة تأتي في إطار خططها لتوسيع أسطولها وتعزيز قدراتها في نقل الغاز والنفط الخام، بما يدعم عمليات تصدير منتجاتها وتوسيع أعمالها في مجالات الإنتاج والتجارة الدولية.

وأوضحت أن تسع ناقلات، بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة وثلاث ناقلات غاز، سيتم تسلمها خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما سيتم تسلم ناقلتين جديدتين للغاز قيد الإنشاء خلال الربع الرابع من العام نفسه.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم المصعبي أن الاستثمار يهدف إلى تعزيز القدرات البحرية واللوجستية للشركة، ومواكبة نمو صادرات “أدنوك” وخدمة الأسواق العالمية.

ويعد قطاع الشحن من الركائز الأساسية لأعمال الشركة، حيث صُنّف مكتب شحن الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة “أدنوك التجارية” خلال عام 2025 ضمن أهم مستأجري ناقلات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.