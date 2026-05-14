إصابة أكثر من 200 شخص بحريق مستودع وقود في تشاد

إنجامينا-سانا
أصيب أكثر من 200 شخص بحروق، جراء اندلاع حريق كبير في مدينة أبيتشي، عاصمة إقليم واداي شرقي تشاد.
ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن مندوب الصحة في الإقليم عبد المحمود شاين قوله: إن حريقاً واسعاً اندلع مساء أمس الأربعاء في مستودع ضخم للوقود في المدينة، مشيراً إلى أن الحادث تسبب بإصابة 206 أشخاص يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، فيما لا يزال عدد آخر قيد الملاحظة الطبية، ومؤكداً أن حالات العديد منهم شهدت تحسناً ملحوظاً.
وعلى خلفية الحادثة أصدر نائب رئيس الوزراء التشادي تعليمات للسلطات المحلية بنقل جميع مستودعات الوقود من داخل المدينة إلى خارجها، في غضون عشرة أيام.