إصابة أكثر من 200 شخص بحريق مستودع وقود في تشاد

إنجامينا-سانا

أصيب أكثر من 200 شخص بحروق، جراء اندلاع حريق كبير ‏في مدينة أبيتشي، عاصمة إقليم واداي شرقي تشاد.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن مندوب الصحة في الإقليم ‏عبد المحمود شاين قوله: إن حريقاً واسعاً اندلع مساء أمس ‏الأربعاء في مستودع ضخم للوقود في المدينة، مشيراً إلى أن ‏الحادث تسبب بإصابة 206 أشخاص يتلقون العلاج في ‏مستشفيات المدينة، فيما لا يزال عدد آخر قيد الملاحظة الطبية، ‏ومؤكداً أن حالات العديد منهم شهدت تحسناً ملحوظاً.‏

وعلى خلفية الحادثة أصدر نائب رئيس الوزراء التشادي ‏تعليمات للسلطات المحلية بنقل جميع مستودعات الوقود من ‏داخل المدينة إلى خارجها، في غضون عشرة أيام.‏

