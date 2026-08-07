ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

واشنطن-سانا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، أمراً تنفيذياً يستهدف الأجانب الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية بهدف إنجاب أطفال على أراضيها، ومنحهم الجنسية الأميركية بموجب حق المواطنة بالولادة، في خطوة جديدة ضمن مساعيه لتشديد سياسات الهجرة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض: “أخذوا حق المواطنة بحكم الولادة وجعلوا منه أضحوكة”، موضحاً أن هؤلاء يدخلون الولايات المتحدة بحجة السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها”.

وأضاف ترامب: “نحن نجري تعديلات لأن الأمر غير منصف إلى حد كبير”.

والعام الماضي أصدر ترامب أمراً تنفيذياً ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة، لن يصبحوا تلقائياً مواطنين أميركيين، لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة، إذ أكدت أنه بموجب “بند المواطنة” الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، كل من يولد على الأراضي الأميركية يعد مواطناً أميركياً.

ووافقت المحكمة العليا على هذه الأحكام في رأي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، وأيّده قاضيان يميلان إلى التيار المحافظ، إضافة إلى ثلاثة قضاة من التيار الليبرالي.

وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.

وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.