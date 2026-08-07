غوغل تطور خرائطها إلى مساعد ذكي لتنفيذ طلبات الطعام وحجز الفنادق عبر المحادثة

واشنطن-سانا

وسّعت شركة غوغل قدرات ميزة “Ask Maps” في تطبيق خرائط غوغل، لتتحول من أداة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالأماكن إلى مساعد ذكي قادر على تنفيذ مهام عملية، مثل طلب الطعام، والعثور على الفنادق، واقتراح الفعاليات، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع (The Verge) التقني أمس الخميس أن التحديث الجديد يضيف إلى “Ask Maps” قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، ما يتيح للمستخدمين طلب وجبات عبر المحادثة، والعثور على خيارات إقامة مناسبة، والحصول على توصيات مخصصة وفق احتياجاتهم، مع الاستفادة من بيانات تطبيقات غوغل بعد الحصول على موافقة المستخدم.

وأوضحت غوغل أن المستخدم يستطيع وصف نوع الطعام الذي يرغب به أو تفضيلاته، ليقترح المساعد مطاعم مناسبة، ثم يساعد في بدء عملية الطلب عبر شركاء مثل منصتي Toast وSquare، مع إضافة دعم منصة Uber Eats لاحقاً.

كما تتيح الميزة البحث عن الفنادق وفق معايير محددة، مثل الميزانية وقرب الفندق من المواقع المهمة، مع مقارنة الخيارات والأسعار المتاحة، إلى جانب المساعدة في اكتشاف الحفلات والعروض والفعاليات القريبة.

وأضافت الشركة خاصية “الذكاء الشخصي” التي تسمح بربط “Ask Maps” بخدمات غوغل الأخرى، مثل Gmail، لتقديم توصيات أكثر دقة، كاقتراح أماكن قريبة من فندق أو فعالية مرتبطة بخطط المستخدم، مؤكدة أن هذه الخاصية لا تعمل إلا بعد موافقته.

وتشمل التحديثات أيضاً إمكانية تذكر المحادثات السابقة، وتوفير معلومات مباشرة عن وسائل النقل العام، إضافة إلى السماح للمستخدمين بإرسال تعديلات على بيانات الأماكن عبر الدردشة وإرفاق صور توضح التغييرات لمراجعتها قبل اعتمادها.

يذكر أن خدمات “Ask Maps” الجديدة ستطرح تدريجياً في عدد من الدول، على أن تبدأ بعض ميزات طلب الطعام وحجز الفنادق واكتشاف الفعاليات في الولايات المتحدة قبل التوسع إلى أسواق أخرى.