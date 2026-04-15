واشنطن وطهران توافقان مبدئياً على تمديد وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا

أفاد مسؤولون لوكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا مبدئياً على تمديد وقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم: “إنّ واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد الهدنة، لإتاحة المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية”.

ووفقاً لأسوشيتد برس، اقترب الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهائها الأسبوع المقبل.

وذكر أحد المسؤولين أن “الوسطاء يسعون لإيجاد حل بشأن النقاط العالقة قبل انتهاء وقف إطلاق النار في الـ 22 من نيسان الجاري، والتوصل إلى حل بشأن 3 نقاط خلافية رئيسية عرقلت المحادثات التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والتعويضات عن أضرار الحرب”.

من جهته صرح وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب لوكالة أسوشيتد برس أن “القيادة الباكستانية لن تتخلى عن الجهود المبذولة لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الصراع”.

وأسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية عن اضطراب الأسواق وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي حيث انقطعت حركة الملاحة البحرية، وعن استهداف بنى تحتية عسكرية ومدنية في عديد من الدول.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط آمال بإنهاء الحرب، بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية مقتربة من مستويات قياسية سجلت في كانون الثاني الماضي.