الإمارات تتصدّى لاعتداءات صاروخية مصدرها إيران

وام

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الخميس، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن الوزارة قولها في بيان: “إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، موضحةً أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.

