وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

‏ ‏عمان-سانا‏

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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي، ضرورة دعم الجهود ‏الهِادفة لإنهاء التصعيد في المنطقة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال أمس الأحد ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً ‏لاستعادة الهدوء، وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر ‏الأحمر، وتحقق الأمن والاستقرار الدائمَين.‏

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كما أعرب الوزيران عن تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات، واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار ‏الإقليميين.‏

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وفي سياق آخر، بحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وشدّدا على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب حول غزة.‏

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وحذّر الوزيران من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال في الضفة الغربية، وتعتدي على حرمة ‏المقدسات في القدس، مشددين على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحماية الأمن والسلم ‏الإقليميين والدوليين من تداعيات الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة.‏

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وكان الصفدي وعبد العاطي بحثا في 20 تموز الماضي، تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن ‏والاستقرار، واحتواء التوترات المتصاعدة، في المنطقة، وأكدا أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية التي من شأنها ‏توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما ‏يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.‏