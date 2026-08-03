عمان-سانا
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي، ضرورة دعم الجهود الهِادفة لإنهاء التصعيد في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال أمس الأحد ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لاستعادة الهدوء، وعلى الأسس التي تضمن معالجة جميع أسباب التوتر، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتحقق الأمن والاستقرار الدائمَين.
كما أعرب الوزيران عن تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات، واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي سياق آخر، بحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وشدّدا على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة.
وحذّر الوزيران من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال في الضفة الغربية، وتعتدي على حرمة المقدسات في القدس، مشددين على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين من تداعيات الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان الصفدي وعبد العاطي بحثا في 20 تموز الماضي، تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، واحتواء التوترات المتصاعدة، في المنطقة، وأكدا أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان دعم جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
عمان-سانا