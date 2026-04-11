أكسيوس: عبور سفن أمريكية مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

عواصم-سانا

أفاد مسؤول أمريكي بأن عدداً من السفن التابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي.

ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن العبور تم دون أي تنسيق مع الجانب الإيراني.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “نيوز نيشن”: “بدأنا الآن تطهير مضيق هرمز من الألغام، وهي خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا”.

وأضاف: “بحرية إيران وقوتها الجوية اختفت ومنظوماتها المضادة للطائرات أصبحت في حكم العدم”، لافتاً إلى أن مصانع إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة دُمّرت إلى حد كبير إضافة الى مقتل قادتها.

وأشار الرئيس الأمريكي الى أن الورقة الوحيدة لدى إيران حالياً هي التهديد باحتمال أن تصطدم إحدى السفن بألغامها البحرية.

وبشأن المفاوضات التي انطلقت في وقت سابق اليوم بين طهران وواشنطن في إسلام أباد، أوضح ترامب أن “الحكم على جدية هذه المفاوضات لن يستغرق وقتاً طويلاً”، وقال: “إنه سيكشف قريباً ما إذا كانت إيران تتصرف بحسن نية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلّل في تصريحات سابقة من أهمية التوترات المرتبطة بالمضيق، مؤكداً أنه سيُعاد فتحه في المستقبل القريب، وأن الأسواق بدأت تتعامل مع وجود بدائل لعبور الممر البحري.

وأغلقت طهران المضيق عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وقامت بتلغيمه، ولم تسمح إلا بمرور عدد محدود من السفن، ومن المقرر أن يكون ملف المضيق أحد أبرز محاور المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.