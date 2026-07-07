السعودية وأيرلندا تؤكدان أهمية الحلول السلمية وضمان أمن الملاحة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما في جدة، الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سلمية شاملة تنهي الصراع في المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة بين المملكة وجمهورية أيرلندا، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، بما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة والمقاربات الدبلوماسية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية للحد من التصعيد في المنطقة، بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.