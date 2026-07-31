غوتيريش يدعو لوقف القتال ويؤكد أن الشرق الأوسط لا يحتمل حرباً جديدة

نيويورك-سانا‏

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، أن منطقة الشرق ‏الأوسط والعالم لا يستطيعان تحمل المزيد من الحروب، داعياً إلى وقف القتال على ‏جميع الجبهات وإتاحة المجال أمام الحلول الدبلوماسية‎.‎

وقال غوتيريش في منشور عبر منصة “إكس”: “لقد عدت للتو من سوريا والأردن ‏وقبرص، وخلال زياراتي وفي تواصلي المستمر مع القادة، برزت رسالة واحدة لا ‏يمكن تجاهلها، مفادها أن المنطقة والعالم لا يستطيعان تحمل المزيد من الحروب‎”.

وأضاف غوتيريش: “يجب أن يتوقف القتال على جميع الجبهات، ويجب أن تنتصر ‏الدبلوماسية‎”.

وكان غوتيريش أكد الثلاثاء الماضي في ختام زيارته إلى ‏سوريا، وقوف المنظمة إلى ‏جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى ‏دعم الشعب السوري في هذه المرحلة ‏المفصلية‎.‎

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات والأزمات في ‏عدد من مناطق العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من دعوات ‏دولية متزايدة لتغليب الحوار والحلول السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار الإقليمي والدولي‎