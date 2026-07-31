غوتيريش يدعو لوقف القتال ويؤكد أن الشرق الأوسط لا يحتمل حرباً جديدة

نيويورك-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، أن منطقة الشرق الأوسط والعالم لا يستطيعان تحمل المزيد من الحروب، داعياً إلى وقف القتال على جميع الجبهات وإتاحة المجال أمام الحلول الدبلوماسية.
وقال غوتيريش في منشور عبر منصة “إكس”: “لقد عدت للتو من سوريا والأردن وقبرص، وخلال زياراتي وفي تواصلي المستمر مع القادة، برزت رسالة واحدة لا يمكن تجاهلها، مفادها أن المنطقة والعالم لا يستطيعان تحمل المزيد من الحروب”.
وأضاف غوتيريش: “يجب أن يتوقف القتال على جميع الجبهات، ويجب أن تنتصر الدبلوماسية”.
وكان غوتيريش أكد الثلاثاء الماضي في ختام زيارته إلى سوريا، وقوف المنظمة إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية.
وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات والأزمات في عدد من مناطق العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من دعوات دولية متزايدة لتغليب الحوار والحلول السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي