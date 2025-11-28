سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي في سويسرا

سويسرا-سانا

شارك وفدُ المؤسسة السورية للبريد برئاسة المدير العام عماد الدين حمد في أعمال الدورة الأولى لكل من مجلس الاستثمار ومجلس الإدارة التابعين للاتحاد البريدي العالمي، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة برن السويسرية خلال الفترة ما بين الـ 24 والـ 28 من تشرين الثاني الجاري.

وأوضح مدير عام البريد السوري، في تصريح لـ سانا، أن مشاركة سوريا تأتي بعد إعادة تفعيل عضوية البريد السوري في المنظومة البريدية الدولية التي تضم 192 دولة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة أشهر من العمل والمتابعة مع المكتب الدولي في سويسرا، تُوِّج بالنجاح خلال المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي 2024.

دعم دولي لتطوير الخدمات البريدية

وعلى هامش الاجتماعات، عقد المدير العام للبريد السوري لقاءً رسمياً مع المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي، تم خلاله بحث واقع العمل البريدي في سوريا وخطة التطوير المستقبلية.

وبيّن حمد أن اللقاء شهد تأكيداً من الاتحاد على دعمه للمنظومة البريدية السورية في عدة مجالات تشمل تطوير البنى التكنولوجية، وتعزيز القدرات اللوجستية، وتدريب وتأهيل الكوادر، مؤكداً أن هذا الدعم سيتم بإشراف مباشر من الاتحاد البريدي العالمي.

وأشار مدير البريد السوري إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز حضورها محلياً ودولياً من خلال تطوير خدمات الشحن الدولي السريع، والتجارة الإلكترونية، والحوالات الخارجية، مبيناً أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بخدمات البريد بما يلبي تطلعات المواطن السوري، ويوسّع حضور سوريا في المجتمع البريدي الدولي.

ويُعدّ الاتحاد البريدي العالمي أحد أقدم المنظمات الدولية المتخصصة ويضم 192 دولة، ويعمل على تنظيم تبادل البريد الدولي وتطوير خدماته، وجاء حضور سوريا الحالي بعد إعادة تفعيل عضويتها في مؤتمر دبي 2024، الأمر الذي مكّن المؤسسة السورية للبريد من العودة للمشاركة في برامج الاتحاد والاستفادة من دعمه الفني والتقني ضمن جهود مستمرة لإعادة بناء وتحديث القطاع البريدي والارتقاء بخدماته بما ينسجم مع المعايير العالمية.

