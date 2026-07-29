من التريليون إلى نزيف المليارات… كيف أعادت الأسواق تقييم إمبراطورية ماسك؟

واشنطن-سانا

لم يكن فقدان إيلون ماسك أكثر من 700 مليار دولار من ثروته خلال أسابيع مجرد تراجع في ثروة أغنى رجل في العالم، بل تحول إلى مؤشر على مرحلة جديدة تعيشها أسواق التكنولوجيا العالمية، مع بدء المستثمرين إعادة تقييم الشركات التي قادت طفرة الذكاء الاصطناعي والفضاء خلال العامين الماضيين.

فبعد موجة صعود دفعت تقييمات الشركات إلى مستويات غير مسبوقة، بدأت الأسواق، وفق تقارير بلومبرغ وفوربس وقراءات مؤسسات مالية عالمية، بالتمييز بين الطموحات المستقبلية والقدرة الفعلية على تحقيق الأرباح.

وتكشف التقلبات الحادة التي طالت أسهم “سبيس إكس” و”تسلا”، أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه الشركات ذات التقييمات الضخمة، في ظل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وتصاعد المخاوف من أن تكون التوقعات بشأن عوائد الذكاء الاصطناعي قد سبقت الواقع الاقتصادي.

أول تريليونير.. ثم خسارة نصف الثروة

بدأت القصة في حزيران الماضي مع الإدراج التاريخي لشركة “سبيس إكس” في بورصة ناسداك، الذي دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، وأوصل ثروة ماسك إلى نحو 1.45 تريليون دولار، ليصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز هذا الحاجز، وفق بيانات فوربس.

لكن هذا الإنجاز لم يدم سوى أسابيع قليلة، إذ هبط سهم “سبيس إكس” بنحو 50% من أعلى مستوياته، بينما تراجعت أسهم “تسلا” أيضاً، لتتقلص ثروة ماسك إلى نحو 700 مليار دولار، بخسائر تجاوزت 700 مليار دولار منذ منتصف حزيران، بحسب فوربس وبلومبرغ.

كما فقد ماسك أكثر من 40 مليار دولار في إحدى جلسات التداول وحدها، وهو مبلغ يعادل تقريباً ثروات عشرات المليارديرات المدرجين على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

الأسواق تعاقب التقييمات المرتفعة

وترى بلومبرغ أن ما تعرض له سهم “سبيس إكس” يعكس موجة إعادة تقييم واسعة لأسهم التكنولوجيا، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوكالة، دفعت التقييمات المرتفعة كثيراً من المستثمرين إلى جني الأرباح، بينما زادت المخاوف من استمرار الإنفاق الضخم على مشاريع الذكاء الاصطناعي والفضاء دون تحقيق عوائد مالية سريعة، الأمر الذي ضغط على أسهم الشركات الأعلى سعراً في السوق.

كما زادت الضغوط مع اقتراب موعد الإفراج التدريجي عن مئات الملايين من الأسهم المقيدة بعد الطرح العام الأولي، وهو ما قد يزيد المعروض في السوق، ويعزز احتمالات استمرار التقلبات.

الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة الاختبار

وتشير بلومبرغ إلى أن التراجع لم يقتصر على “سبيس إكس”، بل جاء ضمن موجة إعادة تقييم أوسع لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما دفعت التوقعات المتفائلة تقييماتها إلى مستويات قياسية.

ووفق الوكالة، بدأ المستثمرون يركزون بصورة أكبر على قدرة تلك الشركات على تحقيق أرباح فعلية مقابل الإنفاق الضخم على مشاريع الذكاء الاصطناعي والفضاء، وهو ما زاد الضغوط على “سبيس إكس” رغم نجاحها التشغيلي في برامج مثل “ستارشيب”.

كما نقلت بلومبرغ عن مديرين في مؤسسات استثمارية أن الأسواق باتت تمنح وزناً أكبر للتدفقات النقدية والربحية، بدلاً من الاكتفاء بوعود النمو المستقبلية.

ما بعد خسائر ماسك

ورغم هذه الخسائر، لا يزال ماسك يحتفظ بصدارة قائمة أثرياء العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إلا أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية تجاوز كونه قصة تخص أغنى رجل في العالم.

فوفق القراءة التي تعكسها تقارير بلومبرغ وفوربس وآراء مؤسسات الاستثمار العالمية، دخلت أسواق التكنولوجيا مرحلة جديدة، لم تعد فيها الوعود المستقبلية وحدها كافية لتبرير تقييمات بتريليونات الدولارات، بل أصبحت الأسواق أكثر تركيزاً على الربحية، والتدفقات النقدية، والقدرة على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والفضاء إلى عوائد اقتصادية مستدامة.

وبذلك، تبدو خسائر ماسك أقل ارتباطاً بشخصه أو بشركاته، وأكثر تعبيراً عن تحول أوسع في سلوك المستثمرين، قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة لأسواق التكنولوجيا العالمية.