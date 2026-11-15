اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب الحرارية
المجلس العلمي السوري يعقد مؤتمراً في ألمانيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار
تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة
“الذهب الأخضر” كيف يصنع في حمص؟
مزارعو الحسكة يواجهون تحديات متزايدة مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد
نادي سلمية في حماة يستضيف بطولة الجمهورية الأولى لرياضة الكريكيت
اختتام معرض سوريا الدولي للنسيج في مدينة المعارض بدمشق
سوريون في ألمانيا يدعمون مدارس ريف دمشق بشحنة مستلزمات تعليمية
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