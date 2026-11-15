الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: المجلس العلمي السوري يعقد مؤتمراً في ألمانيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار
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المجلس العلمي السوري يعقد مؤتمراً في ألمانيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار

بازار صيفي في كنيسة سيدة السلام بحمص لدعم المشاريع الصغيرة
انطلاق البطولة الوطنية الثانية لفروسية قفز الحواجز في الديماس بريف دمشق
القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث (سفير 2025) تبدأ أعمالها جامعة دمشق
استمرار أعمال صيانة وتأهيل جسر الرستن في ريف حمص
الشيباني بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي: سوريا عانت لأكثر من 14 عاماً من عبث إيران وميليشياتها
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