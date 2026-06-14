ترامب ينتقد الهجوم الإسرائيلي على بيروت ويدعو لوقف التصعيد دعماً لاتفاق السلام

واشنطن /14/6/2026/ سانا



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم إسرائيل الأخير على بيروت، ‏داعياً إياها إلى عدم تنفيذ أي ضربات ضد لبنان.



وأوضح ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم الأحد، أن “الهجوم الذي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت لم يكن ينبغي أن يحدث في هذا اليوم الخاص”، موضحاً: “خصوصاً في يوم مميز ونحن قريبون جداً من اتفاق سلام مع إيران”.



وشدد ترامب على أنه “ينبغي على إسرائيل عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان، أو من أي طرف آخر مثل “حزب الله” على إسرائيل”.



وأكد ترامب أن “التفاهم مع إيران بات قريباً جداً”، معتبراً أنه “سيحقق السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف أن تلتزم التهدئة”.



وأضاف: “يمكن أن تكون هذه بداية سلام طويل وجميل، فلنحافظ عليها”.



من جهته أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في مقابلة مع قناة “CBS News “، أن “الإدارة الأمريكية تعتقد أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت لن تعرقل الاتفاق الأمريكي الإيراني”.



وكان الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلنا أمس السبت أنهما يتوقعان توقيع الاتفاق اليوم.