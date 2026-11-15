تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة
“الذهب الأخضر” كيف يصنع في حمص؟
مزارعو الحسكة يواجهون تحديات متزايدة مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد
اختتام معرض سوريا الدولي للنسيج في مدينة المعارض بدمشق
سوريون في ألمانيا يدعمون مدارس ريف دمشق بشحنة مستلزمات تعليمية
حكايا السبت.. منصة حوارية أسبوعية تعزز شغف القراءة لدى الشباب في حلب
الخارجية والأمم المتحدة تنظمان جلسة مشاورات تحضيراً للاستعراض الدوري الشامل
ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق
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