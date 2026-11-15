الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة
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تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة

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