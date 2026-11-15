إبينيزر.. جوني ديب يعود إلى إنتاجات الاستوديوهات الكبرى باقتباس من ديكنز

واشنطن-سانا

يسجل الممثل الأمريكي جوني ديب عودته إلى إنتاجات الاستوديوهات السينمائية الكبرى من خلال فيلم “إبينيزر”، الذي يعيد تقديم رواية “ترنيمة عيد الميلاد” للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز بمعالجة تمزج الحكاية الكلاسيكية بأجواء الرعب، وسط مؤشرات افتتاحية ترجح تصدره إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وذكرت مجلة “ذي هوليوود ريبورتر” في تقرير نشرته، أمس السبت، أن الفيلم حقق 6.7 ملايين دولار يوم الجمعة، متضمناً عروض المعاينة مساء الخميس، مع توقعات بأن تبلغ إيراداته نحو 20 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد إطلاقه في 3535 صالة سينمائية، فيما بلغت ميزانيته الإنتاجية 38 مليون دولار.

حكاية ديكنز بروح الرعب

يؤدي ديب في الفيلم شخصية المرابي البخيل إبينيزر سكروج، الذي تزوره ثلاث أرواح تقوده إلى مواجهة ماضيه وحاضره ومستقبله، في اقتباس أخرجه تي ويست، ويشارك في بطولته روبرت غرينت وأندريا رايزبورو وسام كلافلن وديزي ريدلي وإيان ماكيلين.

ويمثل العمل أول مشاركة لديب في إنتاج تابع لاستوديو سينمائي كبير منذ فيلم الوحوش المذهلة: جرائم جريندلوالد (2018)، حيث اتجه من بعدها إلى أعمال سينمائية مستقلة ودولية.

إقبال جماهيري وآراء متفاوتة

أظهر استطلاع “بوست تراك” المتخصص في قياس آراء رواد دور السينما بعد مشاهدة الأفلام حصول الفيلم على 4.5 من أصل خمس نجوم، فيما أشار نصف المشاهدين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن وجود ديب كان سبباً رئيساً لاختيارهم مشاهدته.

كما حصل على تقييم A- من الجمهور وفق مؤشر “سينما سكور”، المتخصص في قياس مدى إعجاب جمهور دور العرض بالأفلام من خلال استطلاع آراء المشاهدين عقب عروض ليلة الافتتاح، في حين انقسمت آراء النقاد، مسجلةً نسبة تقييمات إيجابية بلغت 53 بالمئة على موقع الطماطم الفاسدة.

وتعكس المؤشرات الأولية اهتماماً جماهيرياً بعودة ديب إلى الإنتاجات الكبرى، فيما تضعه المشاركة الجديدة أمام اختبار سينمائي يستند إلى حكاية أدبية راسخة في الثقافة العالمية، أعادت السينما تقديمها بصيغ وأساليب متعددة.

حكاية ديكنز تتجدد سينمائياً عبر الأجيال

حظيت قصة «ترنيمة عيد الميلاد» للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز، التي نُشرت عام 1843، باهتمام سينمائي منذ بدايات الفن السابع، إذ اقتُبست للمرة الأولى في فيلم صامت بعنوان «سكروج أو شبح مارلي» عام 1901، لم تتجاوز مدته خمس دقائق.

وتوالت الاقتباسات للقصة، ومن أبرزها فيلم عام 1938 بطولة ريجنالد أوين، ونسخة عام 1951 التي جسّد فيها أليستر سيم شخصية سكروج، والفيلم الموسيقي “سكروج” عام 1970 مع ألبرت فيني، وفيلم الرسوم المتحركة “ميكي ترنيمة عيد الميلاد” عام 1983، ثم “ترنيمة عيد الميلاد للمابيت” عام 1992، وصولاً إلى معالجة روبرت زيميكس عام 2009، التي أدى فيها جيم كاري الشخصية بتقنية التقاط الحركة.

وتنوعت هذه الأعمال بين الاقتباس المباشر والمعالجات الموسيقية والكوميدية والرسوم المتحركة، مع احتفاظها بالتحول الذي تمر به شخصية سكروج من البخل والأنانية إلى التعاطف والعطاء.