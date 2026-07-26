الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من بلدات وقرى الضفة.

حملة اعتقالات واسعة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال 24 فلسطينياً من محافظة نابلس، و14 آخرين من محافظة طولكرم بينهم سيدة، إضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وآخر من مخيم الفوار جنوب الخليل، وفلسطينيين اثنين من جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً وشقيقته من منطقة شرق طوباس، وفلسطينياً آخر من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

وفي سياق متصل، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة الغربية.

ففي محافظة طولكرم، أقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في قرية كور جنوب المحافظة، وإلحاق أضرار بمحتوياته، إضافةً إلى خط شعارات عنصرية على جدرانه.

وفي محافظة نابلس، أحرق مستوطنون مسجداً قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب المحافظة، كما أضرموا النار في منزل فلسطيني ببلدة بيت فوريك شرقاً.

وفي رام الله، أصيب عدد من العاملين الفلسطينيين بجروح ورضوض، جراء هجوم نفذه مستوطنون على مصنع لقص الحجارة في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك، كما أضرموا النار في معدات ثقيلة داخل المصنع.

وفي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، داهم مستوطنون منطقة وادي الزيتون جنوب القرية، ونصبوا خياماً فيها.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غرباً، بهدف منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة الجلابية، تحت حماية قوات الاحتلال.

كما دمر مستوطنون في محافظة بيت لحم شبكة مياه في قرية المنية جنوباً، وهاجموا الفلسطينيين الذين حاولوا إصلاحها، بإلقاء قنابل صوت باتجاههم.

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح أول أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مستوطنين قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.