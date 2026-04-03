أسوشييتد برس: سقوط مقاتلة أمريكية ثانية في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة عن سقوط طائرة حربية أمريكية ثانية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أمريكي قوله في تصريح: ” إن طائرة مقاتلة ثانية تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في الشرق الأوسط اليوم الجمعة”.

وبحسب الوكالة فإنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت أو أُسقطت، أو ما إذا كانت إيران متورطة في الحادث، ولم يُعرف على الفور وضع الطاقم أو مكان سقوط الطائرة.

من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الطائرة الثانية سقطت أيضاً اليوم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة حربية سقطت في الأراضي الإيرانية، في حين لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الطيار الآخر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في الثاني من الشهر الماضي سقوط ثلاث من طائراتها المقاتلة بنيران صديقة، خلال تحليقها فوق الكويت.

