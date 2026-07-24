الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعيّن سعدية زاهدي مديرة عامة جديدة

أوتاوا-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم الخميس تعيين سعدية زاهدي، المديرة الإدارية للمنتدى الاقتصادي العالمي، في منصب المديرة العامة للاتحاد، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه.

ونقلت “رويترز” عن الاتحاد قوله في بيان صحفي: “إن زاهدي ستتولى مهام منصبها الجديد اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، خلفاً للمدير الحالي ويلي والش الذي انضم إلى شركة الطيران الهندية (إنديجو)”.

ويأتي اختيار زاهدي، وهي خبيرة اقتصادية، في وقت يواجه فيه قطاع النقل الجوي العالمي ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، بالتوازي مع تحديات مناخية معقدة تحيط بهدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، في ظل نقص الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية وشح الوقود المستدام الصديق للبيئة.