ماكرون يدعو إلى تنسيق بين أوروبا والصين والولايات المتحدة لمعالجة الاختلالات العالمية

باريس-سانا



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي بين أوروبا والصين والولايات المتحدة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، محذراً من تداعيات استمرارها على النمو والاستقرار المالي الدوليين.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر عبر الفيديو يسبق قمة مجموعة السبع: “إن الاختلالات العالمية قائمة بل تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ما يهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي”، مشدداً على ضرورة التحرك بصورة عاجلة لمعالجتها.



وأوضح أن تصحيح هذه الاختلالات يمثل مسؤولية مشتركة بين الاقتصادات التي تسجل فوائض وتلك التي تعاني عجزاً، مؤكداً أن التنسيق بين أوروبا والصين والولايات المتحدة يعد أمراً أساسياً لتحقيق توازن اقتصادي مستدام.



وحذر الرئيس الفرنسي من أن غياب هذا التنسيق قد يؤدي إلى تعديلات اقتصادية ومالية قاسية، في حين أن إعادة التوازن بصورة مدروسة يمكن أن تشكل محركاً للنمو المستدام.



وشارك في الاجتماع الافتراضي ممثلون عن دول مجموعة السبع، إضافة إلى الصين وصندوق النقد الدولي وعدد من الدول المدعوة إلى قمة المجموعة المقررة بين الـ 15 و الـ 17 من حزيران الجاري في فرنسا.



وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ويمثل هذا التجمع منصة دولية لتنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية الكبرى عالمياً.