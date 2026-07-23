مقتل 5 جنود في هجوم مسلح على نقطة تفتيش جنوب تايلاند

بانكوك-سانا

قُتل 5 جنود تايلنديين وأُصيب 6 مدنيين في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في مقاطعة ناراثيوات جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: إنّ مجموعة مكونة من ستة مسلحين مجهولين يستقلون شاحنة صغيرة أطلقوا النار وألقوا قنابل أنبوبية على نقطة تفتيش في منطقة را-نغاي بمقاطعة ناراثيوات قبل أن يهربوا بشاحنتهم، مضيفة أن خمسة جنود قتلوا في الهجوم وأصيب ستة مدنيين.

وأطلقت السلطات الأمنية عملية بحث واسعة عن المهاجمين وأصدرت أوامر بفرض أعلى مستويات التأهب الأمني في المنطقة.