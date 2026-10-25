تواصل الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك الأردنية

عمان-سانا
تواصلت الإدانات الدولية، اليوم السبت، للهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، وسط تأكيد على التضامن مع الأردن في مواجهة الإرهاب.
فرنسا
وأدانت فرنسا الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة في محافظة الكرك، بحسب بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازي فرنسا لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن.
إسبانيا
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وذويهم، وتمنيها الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة دعم الحكومة الإسبانية الثابت للسلطات الأردنية في جهودها لمكافحة خطر الإرهاب، مجددة رفضها ومكافحتها لجميع أشكال خطاب الكراهية التي تتعارض مع قيم السلام والإنسانية.
الهند
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الهندية في بيان مماثل الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوف الهند إلى جانب الحكومة الأردنية وشعبها.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس كنيسة مارجاورجيوس بمحافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى بينما لا يزال 25 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات.