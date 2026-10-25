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تواصل الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك الأردنية

photo 2026 10 24 12 01 27 1 تواصل الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك الأردنية
كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك التي تعرضت للهجوم الإرهابي-الكرك-بترا

عمان-سانا‏

تواصلت الإدانات الدولية، اليوم السبت، للهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة ‏كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، وسط تأكيد على التضامن مع الأردن في مواجهة الإرهاب.

فرنسا

وأدانت فرنسا الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة في محافظة الكرك، بحسب بيان صادر ‏عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي فرنسا لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع ‏الأردن.

إسبانيا

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، معربة عن ‏خالص التعازي لأسر الضحايا وذويهم، وتمنيها الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة دعم الحكومة الإسبانية الثابت للسلطات الأردنية في جهودها لمكافحة خطر ‏الإرهاب، مجددة رفضها ومكافحتها لجميع أشكال خطاب الكراهية التي تتعارض مع قيم ‏السلام والإنسانية.

الهند

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الهندية في بيان مماثل الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوف الهند إلى ‏جانب الحكومة الأردنية وشعبها.

‏وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس كنيسة ‏مارجاورجيوس ‏بمحافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى بينما لا يزال 25 مصاباً يتلقون العلاج في ‏المستشفيات.

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