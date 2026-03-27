إصابة طفلين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفلان فلسطينيان اليوم الجمعة بنيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أمس أن إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، وصل إلى 691، بينما بلغ عدد المصابين 1876، ووصل عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72276 قتيلاً و171976 مصاباً.