أسهم أوروبا تتراجع وسط حذر المستثمرين والاحتجاجات في فرنسا

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن أثّرت أرباح مخيبة للآمال سجلها بنك (إتش. إس. بي. سي) سلباً على أسهم القطاع المصرفي، في حين زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين.
وذكرت وكالة “رويترز” أن سهم (إتش. إس. بي. سي) أكبر بنوك أوروبا انخفض 6.9 بالمئة، بعد أن جاءت إيراداته أقل من التوقعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.
وأثّرت هذه الخسائر سلباً على مؤشر البنوك الذي انخفض 1.3 بالمئة، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 639.64 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة تقارب 0.8 بالمئة أمس الإثنين.
وظلت ثقة المستثمرين هشة، إذ تعهد قادة طلاب فرنسيون بمواصلة الاحتجاجات على الرغم من أن الحكومة قدمت حزمة من المقترحات الخاصة بالتعليم، ما أثار مخاوف من توسع الحركة لتشمل النقابات وناشطين آخرين وأن يؤجج ذلك الاضطرابات ويفاقم الأضرار الاقتصادية.
وانخفضت الأسهم الفرنسية بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، مع تأثير الاحتجاجات على ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع، مدعومة بمكاسب عدد من الشركات وتحسن معنويات المستثمرين.