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أسهم أوروبا تتراجع وسط حذر المستثمرين والاحتجاجات في فرنسا

kq4uv2gw 9 8 أسهم أوروبا تتراجع وسط حذر المستثمرين والاحتجاجات في فرنسا
شعار بنك إتش.إس.بي.سي-نيويورك-رويترز

‏ لندن-سانا‏

‏ تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن أثّرت أرباح مخيبة للآمال سجلها ‏بنك (إتش. إس. بي. سي) سلباً على أسهم القطاع ‌المصرفي، في حين زادت التوترات ‏المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين.‏
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وذكرت وكالة “رويترز” أن سهم (إتش. إس. بي. سي) أكبر بنوك أوروبا انخفض ‌‏6.9 بالمئة، بعد أن جاءت إيراداته أقل من التوقعات، ويرجع ذلك جزئياً ⁠إلى تباطؤ ‏النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.‏
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وأثّرت هذه الخسائر سلباً على مؤشر البنوك الذي انخفض 1.3 بالمئة، وتراجع ‏المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 639.64 نقطة بحلول الساعة ‌‏08:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة تقارب 0.8 بالمئة أمس الإثنين.‏
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وظلت ثقة المستثمرين ‌هشة، ⁠إذ تعهد قادة طلاب فرنسيون بمواصلة الاحتجاجات على ‏الرغم من أن الحكومة قدمت حزمة من المقترحات الخاصة بالتعليم، ما أثار مخاوف ‏من توسع الحركة لتشمل ⁠النقابات وناشطين آخرين وأن يؤجج ذلك الاضطرابات ويفاقم ‏الأضرار الاقتصادية.‏
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وانخفضت الأسهم الفرنسية بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع ⁠الماضي، مع تأثير ‏الاحتجاجات على ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.‏
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وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع، مدعومة ‏بمكاسب ‏عدد من الشركات وتحسن معنويات المستثمرين.‏

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