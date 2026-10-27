ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,561 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74,561 قتيلاً، و175,759 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 قتلى، و32 جريحاً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1,565، والإصابات إلى 5،640.
وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح بقطاع غزة أمس الإثنين.