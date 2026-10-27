ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,561 قتيلاً

‏القدس المحتلة-سانا‏

‏ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ‏على ‏قطاع ‏غزة منذ ‌‏السابع من ‏تشرين الأول 2023، إلى 74,561 ‏قتيلاً، و175,759‏ ‏جريحاً.‏

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‏الثلاثاء، أن‏ ‌‏مستشفيات ‏القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 قتلى، ‏و32 ‏جريحاً، ما يرفع ‏إجمالي القتلى ‏منذ وقف إطلاق النار ‏في تشرين ‏الأول ‏الماضي إلى 1,565، والإصابات ‏إلى 5،640.‏

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وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏في ظل ‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

‏وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على ‏مدينتي غزة ودير البلح بقطاع غزة أمس الإثنين.‏