الاتحاد الأوروبي يدعو دول جنوب شرق آسيا للبحث عن بدائل للنفط الروسي

KMKQFQL5ABOWNDJ7OJTVF3QFJQ الاتحاد الأوروبي يدعو دول جنوب شرق آسيا للبحث عن بدائل للنفط الروسي

بروناي-سانا

حثّت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بالدول الشريكة في جنوب شرق آسيا، ‌على عدم اللجوء إلى روسيا للحصول على إمدادات النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كالاس قولها للصحفيين، بعد ‌اجتماعها ⁠مع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في بروناي: إن روسيا استفادت من الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي أدت إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لنقل حوالي خمس إمدادات النفط العالمية، وغيرها من البضائع الحيوية.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن عوائد النفط هي العوائد التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب ضد أوكرانيا، “لهذا السبب ندعو إلى تنويع الموارد، والبحث عنها في أماكن أخرى، وليس من روسيا”.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنت الخميس الماضي، الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، بسبب الحرب ضد أوكرانيا في خطوة وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها تضع مزيداً من الضغط على موسكو للدخول في مفاوضات بشروط مقبولة لأوكرانيا.

