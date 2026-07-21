قطر تدين ادعاءات الحوثيين وتؤكد تضامنها مع السعودية في حفظ أمنها وسيادتها

الدوحة-سانا

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للادعاءات التي أوردتها ميليشيا الحوثي بشأن فرض السعودية حصاراً على الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية تأكيدها في بيان اليوم الثلاثاء، تضامن الدوحة الكامل مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 المتعلق بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما أكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت أمس الإثنين تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما زعمت أنه ـ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وذلك عقب تجدد المواجهات بين هذه الميليشيا وبين الحكومة اليمنية.