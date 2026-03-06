الدفاعات الجوية السعودية تدمر أربع مسيرات في الرياض

photo 2026 03 06 10 58 05 الدفاعات الجوية السعودية تدمر أربع مسيرات في الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، أن منظومات دفاعها الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة واس عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، قوله: إنه جرى اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض، ومسيرة في شمال شرقها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين إحداهما في المنطقة الشرقية، والأخرى شرق محافظة الخرج.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لاعتداءات إيرانية أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية.

