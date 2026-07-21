مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

1L3A6600 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

حمص-سانا‏

يشكل مخبر مديرية الخدمات الفنية في حمص حلقة أساسية في ضمان جودة مشاريع الطرق، ‏عبر سلسلة من الاختبارات المخبرية والميدانية التي ترافق مراحل التنفيذ بدءاً من دراسة التربة وسحب ‏العينات، وحتى استلام المشروع، بما يضمن مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، ويعزز العمر ‏الخدمي للطرق وكفاءة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.‏

1L3A6604 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

وأوضح مدير مخبر مديرية الخدمات الفنية المهندس باسل جوهرة في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن مهمة المخبر تتمثل بضمان جودة المشاريع التي تنفذها المديرية، سواء كانت طرقاً ‏أو أبنية، إضافة إلى دعم الدراسات الفنية للمشاريع من خلال إجراء الاختبارات المخبرية اللازمة.‏

وأشار جوهرة إلى أن فرق المخبر تسحب عينات من جميع المواد الداخلة في تنفيذ مشاريع ‏الطرق، بدءاً من طبقة التربة وانتهاءً بالطبقة الإسفلتية، حيث تجرى عليها اختبارات التصنيف ‏وقياس درجة الرص والاختبارات الخاصة بالمواد الحصوية والمجبول الإسفلتي والبيتون، للتحقق ‏من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة قبل السماح باستكمال التنفيذ.‏

1L3A6678 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

ولفت إلى أن المخبر يضم أقساماً متخصصة تشمل فحص التربة، والمواد الحصوية، والمجبول ‏الإسفلتي، ومواد البناء والبيتون، ويجري كل قسم اختبارات نوعية تسهم في تقييم جودة المواد ‏المستخدمة وضمان صلاحيتها.‏

بدوره، بيّن رئيس دائرة الطرق بمديرية الخدمات الفنية المهندس ربيع عساف، أن الرقابة الفنية ‏ترافق المشروع في جميع مراحله، إذ تؤخذ العينات بشكل دوري، وترسل إلى المخبر لإجراء ‏الاختبارات اللازمة، وتعرض النتائج على جهاز الإشراف لاتخاذ القرار المناسب.‏

وأكد عساف أنه في حال أظهرت النتائج عدم مطابقة المواد للمواصفات الفنية، يتم إلزام المتعهد ‏بإصلاح الخلل أو استبدال المواد غير المطابقة قبل متابعة التنفيذ، كما تستمر عمليات الفحص ‏بعد تنفيذ الطبقات المختلفة، لضمان جودة الطريق قبل استلامه.‏

1L3A6593 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

رئيس شعبة الصيانة بدائرة الطرق المهندس ياسين سفراجي، أوضح أن المخبر يشكل مرجعاً ‏أساسياً لمديرية الخدمات الفنية في التحقق من مطابقة المواد للمواصفات، سواء في مشاريع ‏الطرق أو الأبنية أو شبكات الصرف الصحي، مبيناً أن أي خلل في نتائج الاختبارات أو عدم ‏الالتزام بالشروط الفنية ينعكس مباشرة على جودة المشروع.‏

يذكر أن مخبر مديرية الخدمات الفنية بحمص ينفذ الاختبارات المخبرية والميدانية الخاصة ‏بمشاريع الطرق والأبنية التي تشرف عليها المديرية، ويعد إحدى الجهات الفنية المعتمدة للتحقق ‏من مطابقة المواد والأعمال للمواصفات قبل استلام المشاريع، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ ‏وإطالة العمر الخدمي للمنشآت.

1L3A6614 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية
1L3A6702 مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية
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