مخبر الخدمات الفنية بحمص يدعم رقابة تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية

حمص-سانا
يشكل مخبر مديرية الخدمات الفنية في حمص حلقة أساسية في ضمان جودة مشاريع الطرق، عبر سلسلة من الاختبارات المخبرية والميدانية التي ترافق مراحل التنفيذ بدءاً من دراسة التربة وسحب العينات، وحتى استلام المشروع، بما يضمن مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، ويعزز العمر الخدمي للطرق وكفاءة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وأوضح مدير مخبر مديرية الخدمات الفنية المهندس باسل جوهرة في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن مهمة المخبر تتمثل بضمان جودة المشاريع التي تنفذها المديرية، سواء كانت طرقاً أو أبنية، إضافة إلى دعم الدراسات الفنية للمشاريع من خلال إجراء الاختبارات المخبرية اللازمة.
وأشار جوهرة إلى أن فرق المخبر تسحب عينات من جميع المواد الداخلة في تنفيذ مشاريع الطرق، بدءاً من طبقة التربة وانتهاءً بالطبقة الإسفلتية، حيث تجرى عليها اختبارات التصنيف وقياس درجة الرص والاختبارات الخاصة بالمواد الحصوية والمجبول الإسفلتي والبيتون، للتحقق من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة قبل السماح باستكمال التنفيذ.
ولفت إلى أن المخبر يضم أقساماً متخصصة تشمل فحص التربة، والمواد الحصوية، والمجبول الإسفلتي، ومواد البناء والبيتون، ويجري كل قسم اختبارات نوعية تسهم في تقييم جودة المواد المستخدمة وضمان صلاحيتها.
بدوره، بيّن رئيس دائرة الطرق بمديرية الخدمات الفنية المهندس ربيع عساف، أن الرقابة الفنية ترافق المشروع في جميع مراحله، إذ تؤخذ العينات بشكل دوري، وترسل إلى المخبر لإجراء الاختبارات اللازمة، وتعرض النتائج على جهاز الإشراف لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد عساف أنه في حال أظهرت النتائج عدم مطابقة المواد للمواصفات الفنية، يتم إلزام المتعهد بإصلاح الخلل أو استبدال المواد غير المطابقة قبل متابعة التنفيذ، كما تستمر عمليات الفحص بعد تنفيذ الطبقات المختلفة، لضمان جودة الطريق قبل استلامه.
رئيس شعبة الصيانة بدائرة الطرق المهندس ياسين سفراجي، أوضح أن المخبر يشكل مرجعاً أساسياً لمديرية الخدمات الفنية في التحقق من مطابقة المواد للمواصفات، سواء في مشاريع الطرق أو الأبنية أو شبكات الصرف الصحي، مبيناً أن أي خلل في نتائج الاختبارات أو عدم الالتزام بالشروط الفنية ينعكس مباشرة على جودة المشروع.
يذكر أن مخبر مديرية الخدمات الفنية بحمص ينفذ الاختبارات المخبرية والميدانية الخاصة بمشاريع الطرق والأبنية التي تشرف عليها المديرية، ويعد إحدى الجهات الفنية المعتمدة للتحقق من مطابقة المواد والأعمال للمواصفات قبل استلام المشاريع، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وإطالة العمر الخدمي للمنشآت.