دفاعات البحرين الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية وتدمر أهدافاً معادية

المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات إيرانية استهدفت أراضي المملكة، واعترضت ودمرت عدداً من الأهداف الجوية المعادية.
وقالت القيادة العامة في بيان عبر منصة «إكس»: إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج من خلال اعتداءات تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية وتدميرها.
وجددت القيادة تأكيد جاهزية جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لحماية أراضي المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات، والإبلاغ عنها فوراً.
وأوضحت أن وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني والآمن مع هذه الأجسام، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.
وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، فجر اليوم، إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء البلاد تحذيراً من تهديدات جوية معادية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.