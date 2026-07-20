دفاعات البحرين الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية وتدمر أهدافاً معادية

المنامة-سانا‏

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات إيرانية استهدفت ‏أراضي المملكة، واعترضت ودمرت عدداً من الأهداف الجوية المعادية.‏

وقالت القيادة العامة في بيان عبر منصة «إكس»: إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج من خلال اعتداءات تستهدف ‏المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية ‏وتدميرها.‏

وجددت القيادة تأكيد جاهزية جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لحماية أراضي المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين ‏إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات، والإبلاغ عنها فوراً.‏

وأوضحت أن وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني والآمن مع هذه الأجسام، بما يضمن سلامة ‏المواطنين والمقيمين.‏

وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً ‏صارخاً للقانون الدولي الإنساني.‏

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، فجر اليوم، إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء البلاد تحذيراً من تهديدات جوية ‏معادية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.‏