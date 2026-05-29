الوكالة الذرية: كازاخستان تبدي استعدادها لاستلام اليورانيوم الإيراني في حال التوصل لاتفاق

لندن-سانا

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة، أن كازاخستان اقترحت التكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمئة، في حال توصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غروسي قوله في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” عقب لقائه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: “إن كازاخستان أبدت استعدادها للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب”، مشيراً إلى أن مصير هذا المخزون يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن الحصار البحري المفروض على إيران “سيرفع الآن”، مؤكداً وجوب فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة الدولية في الاتجاهين، ومجدداً في الوقت ذاته شروط بلاده بشأن عدم سماحها لإيران بامتلاك سلاح نووي.

