غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية تبحثان الارتقاء بالخدمات المقدمة للصناعيين

دمشق-سانا



بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة خوسيه مانويل مدينا شيكا، مسؤول أرباب العمل في المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية، آليات تطوير عمل الاتحاد وغرف الصناعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للصناعيين بما يتوافق مع معايير عمل الغرف والاتحادات الإقليمية والدولية.



وذكر اتحاد غرف الصناعة، عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ديروان أكد خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الاتحاد بدمشق، أن توجه سوريا نحو الاقتصاد التنافسي الحر يفرض تعزيز دور اتحاد غرف الصناعة في تمثيل القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون مع مختلف منظمات أصحاب العمل، بما فيها غرف الصناعة والتجارة والزراعة والاتحادات ذات الصلة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

إنشاء منصة رقمية للاستثمار والشراكات

من جانبه، أعرب خوسيه عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للاتحاد، بما يشمل تطوير الهيكلية التنظيمية والأطر القانونية والفنية، وآليات عمل اللجان واللوائح الناظمة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة لدى الاتحادات النظيرة على المستوى الإقليمي، لافتاً إلى استمرار تعاون المنظمة مع الجهات السورية في تقديم الخبرات الفنية المتعلقة بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.



وكشف خوسيه عن برنامج دعم يحمل عنوان “برنامج سوريا للاستثمار والنمو”، يهدف إلى إنشاء منصة رقمية للاستثمار والشراكات، وتوفير خدمات المعلومات والاستشارات، وبناء القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات الصغيرة وتطويرها، مؤكداً استعداد المنظمة للتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والغرف التابعة له لتنفيذ البرنامج.



وضم وفد منظمة العمل الدولية باولا بولانسيا، وهمام مشهور من مكتب المنظمة في سوريا، إلى جانب مدير اتحاد غرف الصناعة السورية خلدون دادو.



وتعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى دعم سوق العمل في سوريا، وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز قدرات مؤسسات أصحاب العمل، في حين يسعى اتحاد غرف الصناعة السورية إلى تطوير بنيته المؤسسية والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للقطاع الصناعي بما يدعم تنافسية الصناعة السورية ويواكب مرحلة التعافي الاقتصادي.