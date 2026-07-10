مصرع 15 شخصاً جراء انزلاقات التربة في الفلبين

مانيلا-سانا



لقي 15 شخصاً مصرعهم اليوم الجمعة، جراء انزلاقات التربة في الفلبين، بينما أُجلي أكثر من ألف شخص في تايوان، مع اقتراب الإعصار “بافي” الذي يُتوقَّع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة المحلية قولها: إن انزلاقات للتربة نجمت عن أمطار اشتدّت غزارتها بسبب مرور الإعصار “بافي” في المنطقة، وتسببت بسقوط 15 قتيلاً على الأقل، وفقدان ستة في جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين.



وفي تايوان، عمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة، إلى تخزين المواد الغذائية، وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ، ووضع أكياس من الرمل أمام المحال التجارية، التزاماً بتوصيات السلطات.



وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وماريانا الشمالية عندما كان مصنّفاً إعصاراً فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي، وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حاليا 198 كيلومتراً في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية التي وصفته ” بأكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995″.



وحض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي سكان المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات “بافي” على البقاء في حالة تأهب قصوى، وقال عبر فيسبوك: “رغم أن الإعصار ضعف قليلاً وبات يُصنَّف الآن على أنه إعصار متوسط، إلا أن نطاق رياحه الواسع قد يتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة في مناطق مختلفة”.



ووُضع أكثر من 28 ألف عسكري، إلى جانب التجهيزات والآليات والمركبات، في حال تأهب للتدخل في حال حدوث أي طارئ.



وأُجلي أكثر من ألف شخص من منازلهم، بمن فيهم جميع سكان مقاطعة هوالين الشرقية تقريباً، حيث تراقب السلطات بحيرتي سدّ في المناطق الجبلية، وأعلنت الحكومة إلغاء الدراسة والعمل الجمعة في ثماني مقاطعات ومدن شمال تايوان وشرقها، بما فيها تايبيه.