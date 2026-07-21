قطر تعلن استئناف الملاحة البحرية ضمن نطاق 7 أميال



الدوحة-سانا



أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ضمن نطاق بحري محدد يمتد لمسافة تقدر بنحو 7 أميال بحرية.



وأوضحت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن النطاق يشمل المنطقة الواقعة شرقاً من مدينة لوسيل، بما في ذلك الموانئ والمراسي والمرافق البحرية التابعة لها وحتى ميناء حمد، إضافةً إلى المنطقة الواقعة غرباً من أم حيش وحتى دوحة سلوى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.



وقالت الوزارة: إن القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل أعمالها وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.



ودعت الوزارة جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية النافذة، والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل وأثناء الإبحار، بما يضمن سلامة الرحلات البحرية.



وكانت وزارة المواصلات القطرية أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري، وقف إبحار جميع الوسائط البحرية بما فيها قوارب النزهة “حرصاً على السلامة العامة”، حتى إشعار آخر، بعد اعتداءات إيرانية على المنطقة.



وفي الـ 29 من حزيران الماضي، علقت قطر الإبحار وأنشطة الصيد، “حتى إشعار آخر”، مع استثناء الشحن التجاري، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل أحد ⁠مواطنيها إثر إصابته بشظايا، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ⁠المنطقة، قبل أن تعلن في الخامس من الشهر الجاري، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.