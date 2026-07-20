بعد نشرها بياناً عن المعتقلين الفلسطينيين..إكس تعلق حساب القنصلية البريطانية بالقدس المحتلة

واشنطن-سانا



علقت منصة “إكس” الأمريكية حساب القنصلية البريطانية العامة في مدينة القدس المحتلة منذ مساء أمس الأحد، حيث تظهر على صفحة القنصلية عبارة “حساب معلق”، دون تعليق من القنصلية.



وأوضحت “شبكة القدس للأخبار” في تدوينة على حسابها في منصة “إكس” أن تعليق الحساب الرسمي للقنصلية البريطانية جاء بعد سلسلة من المنشورات التي انتقدت معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لافتة إلى أن الحساب شارك يوم أمس بياناً مشتركاً أصدرته بعثات دبلوماسية تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبعض الدول الأوروبية، أعربت فيه عن القلق الشديد بشأن أوضاع أكثر من 9000 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل حالياً، وكثير منهم يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وقال البيان: “تصف منظمات حقوق الإنسان ظروف السجون الإسرائيلية بأنها قاسية ومهددة للحياة، مشيرة إلى نقص الغذاء والحرمان من الرعاية الطبية والانتهاكات الممنهجة”.

وشدد البيان على أن “للمعتقلين الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم، كما يجب منحهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية والخضوع لمحاكمة عادلة”.

ويعاني الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أطفال ونساء، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية.

وتصاعدت الاعتداءات بحق الأسرى في السجون منذ أن بدأت إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.